Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) turizm alanında önemli bilimsel çalışmalara imza atmaya devam ediyor. ALKÜ Turizm Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde, 28-30 Kasım tarihleri arasında "5. Uluslararası Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi", “Turizmin Başladığı Yerdeyiz!” sloganıyla yapıldı. ALKÜ, Karabük Üniversitesi, Alanya Üniversitesi, Turizm Akademisyenleri Derneği, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Turizm Akademisyenleri Derneği, İFİTT Turkey Chapter ve Florida Eyalet Üniversitesi iş birliğinde 3 gün süren kongrenin açılışı, ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa; UNESCO Türkiye Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, ALKÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Florida Eyalet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tarık Doğru, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. KILIÇ: “ALANYA’MIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Kongrenin kültürel etkileşim ve yerel kimlikler konularına da büyük katkılar sunacağına değinen ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya’nın insanlık tarihi açısından önemli kültürel miraslara sahip olduğunun altını çizdi. Alanya Kalesi’nin de zengin bir kültürel miras olduğunu belirten Kılıç, “Alanya Kalesi gibi birçok yapı da zenginliğimizdir. Bu zenginliklerden bir tanesi de Syedra Antik Kenti’dir. Bizlerin başlıca görevi bu kültürel mirasları korumak ve akademik çalışmalarla daha geniş kitlelere tanıtmaktır. ALKÜ olarak hem yerel hem uluslararası alanlarda bu çalışmaları teşvik ediyoruz. Kongremiz bu açılardan çok önemlidir ve katılımcıların değerli bilgileriyle geleceğimiz için de büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir bir turizm anlayışı ile Alanya’mızı daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi. Konuşmaların ardından panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi.



BAŞKAN PROF. DR. ÖCAL OĞUZ: “KÜLTÜREL MİRAS, GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

UNESCO’nun kültürel mirasın korunmasına yönelik 6 sözleşmesi olduğunu belirten UNESCO Türkiye Komisyon Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, somut ve somut olmayan kültürel miras kavramlarının önemli olduğuna değindi. Bu tür toplantıların kültürel miraslara önemli bir katkısı olduğunu söyleyen Başkan Oğuz, “Kültürel miras denildiğinde somut olan veya olmayan miraslara sahip çıkmak, hepimiz için aynı zamanda da geleceğimiz için çok önemli.” dedi.



PROF. DR. ÇETİNSÖZ: “ALANYA DEĞERLERİNİ UNESCO’YA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kongrenin açılışında konuşan Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, şehirlerdeki kültürel miras alanlarının ve tarihî yapıtların önemli turizm kaynakları arasında yer aldığına değindi. Kültür miraslarının her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edildiğinin altını çizen Prof. Dr. Çetinsöz, “Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Alanya’mızda; Alanya Kalesi, Kızıl Kule, Syedra Antik Kenti ve Alanya Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere önemli kültürel çekim merkezleri bulunuyor. Şehrimizde bulunan bu kültürel miras alanlarımızın ve mimari alanların tanıtılması ve UNESCO Kültür Miras Listesi’ne girmesinin sağlanması için çeşitli kongreler, çalıştaylar gibi önemli bilimsel programlar yapıyoruz. ALKÜ olarak başta turizm ve tarım sektörleri olmak üzere Alanya’mız için sürdürülebilir bir kalkınma modelinin geliştirilmesinde önemli bir görev üstleniyoruz. Bu doğrultuda ALKÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ve ALKÜ yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi. Prof. Dr. Nuray Türker; kongrenin temel amacının turizm destinasyonlarının en temel çekiciliklerinden olan mimari eserler, anıtlar, oteller, müzeler, tarihî eserler, hava limanları gibi değerlerin turizm mimarlık ve kültürel miras arasındaki bu ilişki ve bu ilişkinin önemini ortaya koymak olduğunu söyledi.

KONGRE BİLDİRİLERİ BİLİM CAMİASI VE SEKTÖRLE PAYLAŞILDI

Kongre; ALKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaaddin Kanoğlu’nun moderatörlüğünde Prof. Dr. Öcal Oğuz, Prof. Dr. Muharrem Tuna, Doç. Dr. Tarık Doğru’nun konuşmacı olduğu panelle başladı. Kongrede 100’e yakın akademik çalışma sunulurken eğitim seminerleri de düzenlendi. Bunların yanında sürdürülebilir mimari ve turizm, mimaride ekolojik yaklaşımlar, turizmde ikonik mimarinin kullanılması, sıra dışı binalar, turizmin fiziksel mekânları, kentsel ve arkeolojik alanlar, doğal miras ve tabiat varlıkları gibi turizm ve mimarlık konuları detaylarıyla ele alındı. Kongrenin kapanış paneline Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Manavgat Cumhuriyet Savcısı Alper Avcı da katıldı. Kongrede yapılan bilimsel çıktılar bilim dünyası ve turizm sektörü ile paylaşıldı. Kapanış töreninde konuşan Kongre Başkanları Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz ve Prof. Dr. Nuray Türker kongrenin ülke ve bilim camiasına hayırlı olması diledi. Kongre sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.