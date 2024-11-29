Denetimlere, Coğrafi İşaret Denetim Komisyonu olarak Alanya Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ve Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş, Alanya Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Zehra Kaya, Gıda Mühendisi Sevcan Soyer ve Ziraat Mühendisi Şenay Çelik katıldı. Komisyonun restoranlar, lokantalar ve yemek işletmelerinde gerçekleştirdikleri denetimde, Gülüklü Çorba'nın coğrafi işaret belgesinde belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etti. Ayrıca çorbanın tarifinde kullanılan malzemeler, sunum şekli ve tescil şartlarına uygunluğu titizlikle incelendi.

"YEREL LEZZETLERİMİZ GELECEĞE TAŞINIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, “Gülüklü Çorba, Alanya mutfağının en özel lezzetlerinden biridir. Coğrafi işaret tesciliyle bu değerimizi koruma altına aldık. Şimdi ise bu tescilin gerekliliklerini yerine getirmek ve standartlara uygun şekilde sunumunu sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel lezzetlerimizi gelecek nesillere en doğru haliyle aktarmayı amaçlıyoruz" dedi. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Çapa, bu değerin aslına uygun korunmasına emek veren tüm işletmelere teşekkür etti.