Son günlerin soğuk hava dalgasının ardından, Türkiye'ye sıcak ve yağışlı bir hava sistemi yaklaşıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri hafta sonu itibarıyla yoğun yağışlara maruz kalacak. Hava City uzmanları, Orta Anadolu'da oluşan yüksek basınç sisteminin batıdan gelen yağışlı sistemleri engellediğini, ancak bu durumun uzun sürmeyeceğini belirtti. Özellikle İzmir ve Antalya'nın bol yağış alacak yerler arasında olduğu ifade edilerek, bu bölgelerdeki vatandaşların yağışlı havaya karşı önlem almaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, hafta başından itibaren yağışların Marmara Bölgesi'ne de ulaşacağı ve İstanbul ile Bursa'da yağmurlu bir hafta başlangıcının beklendiği belirtildi. Batı bölgelerinde yağışlı ve ılıman bir hava yaşanırken, iç ve doğu kesimlerde soğuk hava etkili olmaya devam edecek. Hava City uzmanları, Aralık ayının ortasına kadar en az iki yağışlı sistem daha beklediklerini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi