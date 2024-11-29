Ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan, babası Sabahattin Gürhan’ın (68) yoğun bakımda hayatını kaybettiğini duyurdu. 27 Ekim tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Gürhan, burada tedavi altındaydı. Bayhan Gürhan, sabah saatlerinde Alanya’ya gelerek babası için sevenlerinden dua istediği esnada acı haber geldi. Baba Gürhan’ın vefatını sosyal medya hesabından açıklayan Bayhan, "Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir. Cenazesi 29 Kasım Cuma Günü saat 15.00’te Adana’daki evinden kaldırılıp Akkapı mezarlığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı. Sanatçının bu haberi, sevenlerini derinden üzdü ve sosyal medyada büyük bir yas havası estirdi. Bayhan ve ailesinin acı bekleyişi, hastane önünde duygusal anlara sahne oldu.

Kaynak: Haber Merkezi