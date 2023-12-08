Sivil havacılık konusunda yaptığı programlar ve akademik eğitimleriyle alana önemli katkılar sunan ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde, Uluslararası 7 Aralık Sivil Havacılık Günü dolayısıyla bir konferans düzenlendi. Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen “Cumhuriyet’in 100. Yılında 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü Konferansı”na Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun ve Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Altun, Başkan Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın, Dekan Prof. Dr. Atılgan ve MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kahyaoğlu konuşmalarında havacı gençlerin bu özel gününü kutladılar.

TECRÜBE GENÇLERLE BULUŞTU

Uluslararası havacılık panelinde Kaptan Pilot Hasan Hüseyin Özarslan ve Prof. Dr. Yıldırım Saldıraner de sektörle ilgili tecrübelerini ve güncel gelişmeleri aktardılar. Öğleden sonra gerçekleşen oturumlarda ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı İşletme Koordinatörü Ömer Sözener ve ekibi öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konferans, Hava trafik kontrolörleri Dr. İhsan Akca, Orhan Aktaş ve Ali Şimşek’in ülkemiz hava trafik yönetimi faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen söyleşi ile devam etti. Prof. Dr. Atılgan Atılgan ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu ülkemiz havacılığının gelişimine katkılarından dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak, konferansın düzenlenmesine katkılarından dolayı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ve katılımcılara teşekkür edip bahar döneminde havacılık alanında yeni konferanslar düzenleneceğinin müjdesini verdiler.