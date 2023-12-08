Her geçen gün büyüyen ve nüfus yoğunluğu artan Alanya’da, kentin ihtiyaçlarına cevap vermek için Alanya Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Alanya Belediyesi ekipleri son olarak Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yağmur drenaj çalışması gerçekleştirdiler.

GECE GÜNDÜZ DENMEDİ, ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Atatürk Caddesi üzerinde başlayan 130 metrelik yağmur drenaj çalışması kapsamında 65 tane 800’lük büz hızlı bir şekilde yerleştirildi. Yoğun trafiğin olduğu Atatürk Caddesi’nde trafik sıkışıklığı yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına ekipler yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarına gece saatlerinde de devam ettiler. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışan ekipler, kısa süre içerisinde drenaj çalışmasını tamamladılar.

Kaynak: Alanya Belediyesi Bülten