Geçtiğimiz ay geçirdiği bypass cerrahisi sonrasında hayatını kaybeden Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahmutlar Semt Polikliniği GETAT ünitesinde görev yapan, ALKÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı merhum Prof. Dr. Kenan Taştan dualarla anıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda yapılan anma programına ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Onur Ocakdan, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Alanya Sebilay Derneği Başkanı Hasan İlhan, Nebahat Şifa İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Kısa, merhum Taştan’ın mesai arkadaşı olan doktorlar, akademisyenler, asistanlar ile idari personel katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Merhum Taştan’ın anma programı Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Nebi Dinç’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Taştan’ın öz geçmişinin okunmasıyla devam eden anma programında mesai arkadaşları ve dostları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Recep Erduran, Asistan Dr. Sinan Çobanoğlu, Asistan Dr. Naciye Dereli Etlik, Asistan Dr. İrem Öztürk, Başkan Hasan İlhan, Müdür Yılmaz Kısa ve Dr. Öğretim Üyesi İsmail Sarıkan merhum ile yaşadıkları anıları anlattılar. Mesai arkadaşları ve dostları, merhum ile geçirdikleri anıları anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. Törende dua edilerek helallik istendi. Program Müftü İlhan’ın duası ve merhum Taştan’a ait bir konferans videosunun gösterimiyle sona erdi. Merhum Prof. Dr. Taştan için hastane bahçesinde hayır lokması ve çeşitli ikramlar yapıldı.