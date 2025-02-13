Alanya, aktif bir fay hattı üzerinde yer almamakla birlikte, çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle deprem riski taşımaktadır. Bölgede, Akdeniz’deki Helenik-Kıbrıs Yay Sistemi ve Burdur Fay Zonu gibi aktif fay hatlarına yakınlık söz konusudur. Ancak uzmanlar, Alanya'da beklenen en büyük depremin 6.2 büyüklüğünde olduğunu ve bu büyüklükteki bir depremin Alanya'da yıkıcı etkiler yaratmayacağını ifade ediyor.

Ege'de yaşanan deprem fırtınasının ardından Tükiye'de vatandaşlar gelecek büyük bir deprem korkusu ile yaşarken uzmanlar Antalya ve ilçelerinde fay hattı var mı analizlerini tamamladı. Alanya'da yıkıma sebep olabilecek bir fay hattı var mı? İşte cevabı...

Antalya'yı çok yakından ilgilendiren özellikle Kale-Kekova Fay Sistemi ve Kemer-Isparta Fay Zonu, bölgenin deprem riski açısından dikkat edilmesi gereken fay hatları arasında yer alıyor.

KALE-KEKOVA FAY SİSTEMİ

Kaş ile Demre ilçeleri arasında uzanan bu fay hattı, bölgedeki sismik hareketlilik açısından önemli bir konuma sahip. Deprem riski taşıyan bu bölge, yapı güvenliği açısından daha fazla önlem gerektiriyor.

KEMER-ISPARTA FAY ZONU

Kemer'den başlayıp Isparta’ya kadar uzanan bu fay zonu, özellikle Antalya’nın iç kesimlerinde yaşayanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktör. Zaman zaman bölgede sismik hareketlenmeler yaşanabiliyor.

ALANYA FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncel haritalarına göre Hem Alanya hem de Antalya doğrudan bir fay hattı üzerinde bulunmuyor.

Ancak Antalya ve Alanya'da fay hattı olmaması yıkıcı bir depremden etkilenmeyeceğimiz anlamına da gelmez.

Çevremizde bulunan Helenik-Kıbrıs Yay Sistemi ve Burdur Fay Zonu, bölgedeki deprem riskinin azımsanmayacak kadar çok olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, Alanya da dahil olmak üzere Antalya’nın genelinde hem yapı güvenliği hem de erken uyarı sistemleri hayati önem taşıyor.

DEPREM RİSKİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olarak, bireysel ve toplumsal önlemler almak hayati önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor:

Binaların Depreme Dayanıklılığı Kontrol Edilmeli: Yapı güvenliği uzmanlarıyla görüşerek yaşanılan binaların depreme dayanıklılığı tespit edilmeli.

Deprem Çantası Hazırlanmalı: Olası bir sarsıntı anında ihtiyaç duyulacak temel malzemeler içeren bir deprem çantası her zaman hazır bulundurulmalı.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler Öğrenilmeli: Panik yapılmaması için deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilinçlenilmeli.

Güvenli Toplanma Alanları Belirlenmeli: Yaşanılan bölgedeki deprem toplanma alanları önceden tespit edilmeli ve bu alanlar hakkında bilgi sahibi olunmalı.