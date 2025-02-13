Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen sıfır atık eğitimleri devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okullarda yapılan eğitimlerin yanı sıra öğrenciler düzenlenen gezilerle sıfır atık konusunda bilinçlendiriliyor. Çıplaklı İlkokulu’ndan toplam 42 öğrenci söz konusu geziler kapsamında geri dönüşüm tesisini ziyaret ettiler.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Öğrencilere gezi sırasında, okullarında anlatılan ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, atıkların geri kazanımı, atık azaltmaya yönelik faaliyetler ve atıksız yaşama yönelik yapılması gereken bilgiler uygulamalı olarak gösterildi. Tesis ziyaretinde, ambalaj atıklarının toplanmasından sonra tesiste balyalama işlemine kadar geçen süre ile ilgili çevre mühendisleri ve belediye teknik personeli tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.



Ziyarette öğrencilere, teknik personel tarafından Alanya Belediyesi’nin sıfır atık konusunda yaptığı çalışmalar da anlatıldı. Alanya Belediyesi’nin sıfır atık çalışmalarının temelinde, atık yönetiminin genel ilkesi az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden dönüştürülmesi olduğu vurgulandı. Ayrıca toplanan tüm atıkların çöp olarak görülmemesi ve atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması gerektiği belirtildi. Sıfır atık konusunda bilinçlenen öğrenciler ise gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma bilinciyle tüm vatandaşları geri dönüşüm konusuna özen göstermeye davet ettiler.