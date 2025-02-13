Alanya'da etkili olan yoğun kar yağışı, Gedevet bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle yolların kapanması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Alanya Belediyesi, mahsur kalan sürücülere yardım etmek amacıyla hızla müdahale etti. Belediye ekipleri, araçları tek tek kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışının etkisini artırmasının ardından yetkililer, bölgedeki diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yol güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla gerekli tüm önlemleri alan yetkililer, vatandaşların da yolda kalmamaları için tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.