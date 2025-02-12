Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Turkcell arasında yapılan iş birliğiyle huzurevi sakinlerini teknoloji ile hayata daha güçlü bağlamak amacıyla "Dijital Bahar Teknoloji Odası" projesi oluşturuldu. Türkiye’de 10 şehirde oluşturulan teknoloji odalarından biri de Alanya Huzurevi'nde faaliyete geçirildi. Alanya Huzurevi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Dijital Bahar Teknoloji Odası'nın açılışı; Kaymakam Ürkmezer, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy, Alanya Huzurevi Müdürü Vildan Uysal, Kadın Konuk Evi Müdürü Esra Özaslan ve huzurevi sakinlerinin katılımıyla yapıldı.

Açılışın ardından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar, dijital odadaki VR alanı, tabletler, telefonlar ve teknolojik cihazların bulunduğu alanları gezerek incelemelerde bulundular. Dijital Bahar Teknoloji Odası ile huzurevi sakinleri, teknoloji sayesinde sevdikleriyle bir araya gelerek, dijital kitap okuma, dijital teknoloji ve cihaz eğitimlerinden faydalanarak verimli ve keyifli vakit geçirecekler. Program sonunda Kaymakam Ürkmezer, huzurevi sakinlerinden Özden Durmaz ve Turan Kütük'ün aileleriyle odadaki cihaz ve bilgisayarlar aracılığıyla uzaktan görüntülü konuşma yaparak sohbet etti.

Dijital Bahar Teknoloji Odası'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, "Huzurevi sakinlerimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Turkcell iş birliğinde oluşturulan Dijital Bahar Teknoloji Odası'nın açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve huzurevi sakinlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Proje ile huzurevi sakinlerinin teknolojinin faydalarından yararlanarak çeşitli imkânları bir arada kullanabilecekleri bir ortam sağlandı. Alanya Huzurevi'ne bu imkânı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.