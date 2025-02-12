Alanya Sevdalıları Derneği’nde Besthome temsilcisi Ali Yetgin ile bugün düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya gelindi. Keyifli bir ortamda gerçekleştirilen bu buluşmada, lezzetli bir kahvaltı eşliğinde derneğin faaliyetleri ve gelecekteki projeleri hakkında önemli istişarelerde bulunuldu.

Besthome ailesinin, Alanya Sevdalıları Derneği’ne her zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemediği vurgulandı. Dernek yetkilileri, bu anlamlı dayanışma ve güç birliği için Besthome ailesine bir kez daha yürekten teşekkürlerini iletti.



Dernek, Alanya’nın güzelliklerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen projelerin güçlenmesi için üyelerinde ve dostlarında aldığı destekle daha da büyüyerek ilerlemeyi hedefliyor. “Birlikte daha nice güzel projelere imza atmak dileğiyle!” mesajıyla etkinliğe son verildi.



ALSEV tarafından etkinlik ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



’’Alanya Sevdalıları Derneği’nden Güzel Bir Sabah!

Bu sabah, derneğimizde sizlerin de yakından tanıdığı Besthome ailesinin değerli temsilcisi Sayın Ali YETGİN’i ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Birlikte lezzetli bir kahvaltı eşliğinde hem keyifli sohbetler ettik hem de derneğimizin faaliyetleri ve gelecek projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk.

Besthome ailesi, derneğimizin her zaman yanında olarak maddi ve manevi desteklerini esirgemiyor. Bu anlamlı dayanışma ve güç birliği için kendilerine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz.

Alanya’mızın güzelliklerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çıktığımız bu yolda, sizlerin desteğiyle daha da güçleniyoruz. Birlikte daha nice güzel projelere imza atmak dileğiyle!’’