Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelerin sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek ve bakımını sağlamakla yükümlü olduğunu açıkladı. Resmi yazıda, bu sorumlulukları yerine getirmeyen belediyelere ciddi para cezaları öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre, sahipsiz hayvanları toplamayan her belediyeye, her bir sokak köpeği için 71 bin 965 TL ceza kesilecek.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, bu kararın hem insanların hem de hayvanların sağlığını koruma amaçlı olduğunu belirtti. Rüzgar, belediyelerin barınak kurmak ve sokak hayvanlarını bu barınaklara yerleştirmekle yükümlü olduğunu vurgulayarak, "Hayvanların bakımını, rehabilitasyonunu ve tedavisini yapmak zorundalar. Bakanlık, bu amaçla belediyelere ödenek de sağlamaktadır." dedi.

Ayrıca, belediyelerin barınak kapasitelerini artırması ve sokak hayvanlarına daha iyi yaşam koşulları sunması gerektiğinin altı çizildi. Yetkililer, vatandaşların da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması ve ihbar mekanizmalarını aktif kullanarak yerel yönetimlere destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Bu yeni düzenlemenin, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirirken, toplum sağlığını koruma açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.