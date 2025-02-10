Genel kurulun açılışına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner ve birçok kent konseyi başkanı katıldı. Etkinlik boyunca kent konseylerinin yerel yönetimlerdeki rolü, kent demokrasisinin gelişimi ve konseylerin işleyişinin daha verimli hale getirilmesi üzerine kapsamlı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.



ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN GÜNER’E ZİYARET

Genel kurulun ilk gününde, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Alanya Kent Konseyi’nin de Yürütme Kurulu Üyesi olarak yer alması büyük önem taşıdı. Alanya heyetinde Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Genel Sekreter Haydar Uyar ve Alanya Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu yer aldı.

Heyet, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner ve Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar ile bir dizi görüşme gerçekleştirerek kent konseylerinin yerel yönetimlerle iş birliğinin artırılması, ortak projeler geliştirilmesi ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Alanya heyeti, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in selamlarını ileterek Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner ve Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar’a özel hediyeler takdim etti.





GENEL KURUL, CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 32. Genel Kurulu’nun en dikkat çeken anlarından biri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı oldu. Özel, yaptığı konuşmada kent konseylerinin yerel yönetimler açısından kritik bir noktada yer aldığını vurgulayarak, “Kent konseyleri, katılımcı demokrasinin en güçlü temsilcileridir. Bizler de kent konseylerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğiz. Kentlerimizi yönetirken şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek tüm mekanizmaları etkin şekilde kullanacağız. Kent konseylerine daha fazla alan açacağız” dedi.

Genel kurulda ayrıca Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner ve Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar da birer konuşma yaptı. Toplantılarda kent konseylerinin işleyişi, karar alma süreçlerine etkin katılımı ve yerel yönetimlerle entegrasyonu üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 78 kent konseyi, bu çerçevede atölye çalışmaları gerçekleştirerek çözüm önerilerini masaya yatırdı.



ALANYA KENT KONSEYİ, TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ PLATFORMU YÖNETİMİNDE YERİNİ ALDI

Alanya Kent Konseyi, yürüttüğü başarılı çalışmalar ve yerel demokrasiye sağladığı katkılarla, Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun yönetiminde yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, genel kurulun önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhuriyet’in kalbi Çankaya’da Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 32. Genel Kurulu’nda yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Alanya olarak kentimiz için yürüttüğümüz çalışmalar, bizi platformun yönetiminde önemli bir konuma taşıdı. Bu görev, yalnızca Alanya için değil, Türkiye’deki demokrasi çalışmaları ve yerel demokrasi için büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Genel Sekreterimiz Haydar Uyar ve Belediye Başkan Danışmanımız Sadık Dizdaroğlu ile birlikte güçlü bir katılım sağlayarak Alanya’nın sesini duyurduk. Platformun yeni dönem başkanlığını devralan Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar’ı tebrik ediyor, birlikte başarılı çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”

Alanya Kent Konseyi’nin Türkiye Kent Konseyleri Platformu yönetiminde yer alması, Alanya’nın yerel yönetimlerdeki etkinliğini artırırken, kent konseylerinin ülke çapındaki faaliyetlerine de önemli katkılar sunmasını sağlayacak. Önümüzdeki dönemde kent demokrasisinin daha da güçlenmesi için yürütülecek projelerde Alanya Kent Konseyi aktif bir rol üstlenecek.



TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ PLATFORMU, ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Genel kurul kapsamında Türkiye Kent Konseyleri Platformu üyeleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti. Alanya Kent Konseyi heyetinin de katıldığı bu anlamlı ziyaret sırasında, Atatürk’ün mozolesine çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri imzalandı ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu adına, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i ve yerel demokrasiyi güçlendirme konusundaki kararlılık vurgulandı.