Alanya’da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Vatandaşlar, düşük sıcaklıklarla birlikte kış mevsiminin zorluklarını yaşamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre, Alanya’da bu hafta en düşük hava sıcaklığının 7 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 18 derece civarında seyredecek.

Hafta içi yer yer yağışların görülmesi öngörülürken, genel olarak az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Hava durumu tahminlerine göre özellikle sabah saatlerinde hissedilen soğuktan dolayı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Yerel yetkililer ve meteoroloji uzmanları, vatandaşların uygun giyinmelerini ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor. Soğuk havanın süreceği dönemde sağlık problemlerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Alanyalıların bu süreçte dikkatli olmaları ve özellikle yaşlı bireylerin korunması gerektiği ifade edildi.