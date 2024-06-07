Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ceylan Demir, Oba Mahallesi’nde kaldığı yurtta hayatını kaybetmişti. Vefat haberi sonrası merhume Demir’in sınıf arkadaşları ve hocaları yasa boğulurken cuma namazı çıkışı fakülte önünde dualar eşliğinde lokma dağıtımı yapıldı. Merhume Demir’in memleketi Ağrı’nın Diyadin ilçesinden gelen babası Alihan Demir ve kardeşlerinin de yer aldığı lokma dağıtımına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut, Genel Sekreter Vekili Onur Ocakdan, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Duygusal anların yaşandığı lokma dağıtımı Müftü Dr. İhsan İlhan’ın duası ile son buldu.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ise merhume Demir’in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Türkdoğan mesajında, "Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerimizden Ceylan Demir’in hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.