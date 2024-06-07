Yükseköğretim Kurumları Sınavı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da yapılacak. Üniversite adaylarının ter dökeceği sınav dolayısıyla bir başarı mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şu ifadelere yer verdi, "Sevgili Alanyalı hemşehrilerim, bildiğiniz üzere bu Cumartesi-Pazar, 8-9 Haziran‘da üniversite sınavları yapılacak. Bütün halkımızın mümkün olduğunca öğrencilerimizin sınav esnasındaki dikkatini dağıtmaması adına sessiz olmalarını kendilerinden rica ediyorum. Ayrıca inşaat çalışması devam eden yerler var ise buradaki arkadaşlarımızın da hafta sonunda bu çalışmalara ara vererek, yine öğrencilerimizin dikkatini dağıtmamasını rica ediyorum. Bu vesileyle de tüm öğrencilerimize sonsuz başarılar diliyorum."

Editör: Can KISA