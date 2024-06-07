Antalya’da son günlerde artan sıcak hava ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası trafik ekipleri, halk otobüslerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada Ulaşım Zabıtası ve trafik ekipleri, duraklarda otobüsleri durdurarak tek tek otobüslere binerek klimaları kontrol ediyor.

Kliması kapalı otobüslere ceza uygulanıyor

Kliması kapalı olan otobüsler plakaları alınarak tespit edilirken, arıza bildiren araçlar arızası giderilene dek sefer dışı bırakıldı. Klima arızası bildiren otobüslere sefer sonunda arızasını gidermesi noktasında uyarıda bulunuldu. Hiçbir arızası olmadığı halde klima açmadan yolculuk yapan otobüsler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.