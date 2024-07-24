Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) yönetim kurulu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Başkan Ferit Kesen imzasıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"24 Temmuz 1908 tarihinde gazeteciler, baskı öncesi sayfaları kontrol için gelen padişahın adamlarına baskı kalıplarını vermeyi reddetmiş, böylelikle sansüre karşı ilk direniş gerçekleşmiştir. Böylelikle gerçek gazeteciliğin başladığı tarih 24 Temmuz olmuştur.

24 Temmuz, 1971 yılından bu yana "Basın Bayramı" ya da "Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlanırken, son yıllarda "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak anılmaktadır.

Basında sansürün kaldırılışının 116. yıldönümünde ne yazık ki ekonomik sorunlardan en çok etkilenen meslek grubu medya sektörü olmuştur. Uygulanan tasarruf tedbirleri ile kamu ilanları neredeyse sıfıra inmiş, kamu kurumları yerel gazete aboneliklerini bile iptal etmeye başlamıştır. Yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşları var olma mücadelesi vermektedir. Oysa gazetecilik demokrasinin olmazsa olmazıdır, yokluğu asla düşünülemez. Camiamızın ortak beklentisinin, devletimizin medyaya mali desteğini azaltması değil arttırması olduğunu tekrar vurgulamak istiyoruz.

Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın bu özel günlerini kutlar, camiamıza refah dolu gerçek bayramlar dileriz."

ALEKOD GAZETECİLERİ AĞIRLAYACAK

Alanya inşaat ve emlak sektörünün tanınmış ve sevilen ismi Abdullah Tuncer'in başkanı olduğu Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD), hem 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, hem de Alanya medyası ile bir araya gelerek tanışmak amacıyla 26 Temmuz 2024 Cuma akşamı saat 20.00'de Oba Olive Garden Restoran'da gazetecileri ağırlayacak.