Başkan Erdem, Bakan Yerlikaya’nın ardından Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu da ziyaret ederek, Alanya’daki her sektörü ve yaşayan herkesi olumsuz etkileyen Göç Yasası nedeniyle yaşanan sorunları iletip, çözüm önerilerini paylaştı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelerek, Alanya’nın acil çözüm bekleyen sorunlarını iletip, destek istedi.

Başkan Erdem, “Alanya’mızın sorunlarının çözümü için destek sözü veren Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederim” dedi.

Başkan Erdem, Ankara’da ayrıca, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu da ziyaret edip, Alanya’nın sorunlarını aktardı.



Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya’nın çözüm bekleyen sorunları için çalışmaya devam ediyor.

Başkan Erdem, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda söz alarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Alanya’nın sorunlarını anlatıp, ardından önceki dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

BAKAN YERLİKAYA’DAN DESTEK SÖZÜ

Başkan Erdem, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüşmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile bir araya geldik. Hem toplantıda söz alarak, hem de toplantı sonrası ikili görüşmemizde Sayın Bakanımıza; ikametgah, yabancıya mülk satışında yaşanan sıkıntılar ve ulaşım gibi önemli sorunlarımız başta olmak üzere Alanya’mızın güncel sıkıntılarını iletip, çözüm önerilerimizi paylaştık. Anlattığımız konular için destek sözü veren İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya çok teşekkür ediyorum.”

ERDEM: “ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIMIZI ANLATTIK”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesinin ardından Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret eden Başkan Erdem, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “TOBB ‘da, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın teşrifleri ile gerçekleşen toplantının ardından Sayın Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu’nu da Ankara’da ziyaret ettik.

Sayın Bakanımıza da; Alanya’mızdaki her sektörü ve yaşayan herkesi olumsuz etkileyen Göç Yasası nedeniyle yaşanan sorunlardan söz ettik. Konuya ilişkin başta ikametgah, yabancıya mülk satışı ve ulaşım gibi Alanya’mızın acil çözüm bekleyen konularında düşüncelerimizi aktarıp, destek istedik.

Her daim desteğini yanımızda hissettiğimiz ve kadim şehrimizin sorunlarının çözümü için elinden gelen desteği veren Sayın Bakanımız her zaman olduğu gibi bizleri en güzel şekilde misafir etti.''