Türkiye’de özellikle son zamanlarda para transferi ve kripto ödeme noktaları adı altında açılan tüm işletmelerin döviz bürosu gibi faaliyet gösterdikleri biliniyor. Döviz alım satım yetkisinin Türkiye’de sadece PTT, banka ve yetkili müesseseler olarak bilinen döviz bürolarında olduğunu ifade eden Alanya Dövizciler Birliği (ALDOBİR) Başkanı Turgay Kırbaş, yetkisiz alım satım yapan işletme ve kişilere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığını aktardı.

“DENETİMLER ARTTIRILSIN”

Yerelde ise şehrin yetkili birimlerine seslenen Kırbaş, “Alanya’da yetkisiz şekilde çalışan bu işyerlerine denetimler arttırılmalı. Bazı turistik tesislerde verilen dövizin Türk lirasına çevrilerek işlem yapıldığını biliyoruz. İşlemlerinizde hiçbir şekilde vergi ödemeyen kaçak ofisleri ve seyyar şekilde alım satım yapanlar yerine bizleri tercih edin” dedi.

“İZİN BELGESİ OLANLARI TERCİH EDİN”

Yetkisiz döviz alım satımı yapan tüm işletme ve şahıslara uyarıda bulunan Kırbaş, “Herkes ve her işletme kendi faaliyetleri konusunda ticaretini sürdürmeli. Tüm vatandaşlarımızı duvarda yetkili müessese izin belgesi asılı olan döviz bürolarına davet ediyorum. Döviz işlemlerinizi güvenli, yetkili ve devlete istihdam sağlayarak vergi ödeyen resmi yerlerden yapın. Yetkisiz olarak bu işlemleri yapan da yaptıran da suç işliyor” ifadelerini kullandı.

“KİMSE BU SUÇA ORTAK OLMASIN”

Kırbaş, yaptırımların yolda olduğunu aktararak “Bu işlemleri yetkisiz yapanlar için 2024 zor bir yıl olacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Hazine Kambiyo Müdürlüğü müfettişleri tespit çalışması yapıyor. Turizm sezonu başlamadan hemen öncesinde tespiti yapılan yerlere para ve kapatma cezası uygulanacak. Kimsenin mağdur olmasını ve zarar görmesini istemiyoruz” dedi.