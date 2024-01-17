Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyuran Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan ek artışla birlikte en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkacak.