Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremler nedeniyle oluşan bütçe açığını gerekçe göstererek araç sahiplerinden ek MTV tahsilatına gitmişti. Bu nedenle ÖTV indirimi veya ÖTV’siz araç satışı için yıl sonuna kadar bekleneceği ifade ediliyor. Ancak son derece ağır koşullar altında bu uygulamanın 2024 yerel seçimleri öncesinde gelebileceği ifade edildi.

ÖTV indirimi ile araç alma hakkının sadece ilk arabasını alacak kişilere verilmesi ve 5 sene satmama şartı getirilmesi şartları gelebileceği ifade ediliyor. Bu durumda, ÖTV indirimi yapılan araç fiyatlarında bazı marka ve modellerde 540 bin liraya varan indirimler yaşanabilir.

Hükümetin üzerinde çalıştığı bir diğer önemli konu ise ikinci el araç ithalatı. Ticaret Bakanlığı tarafından konu hakkında kapsamlı bir araştırma yapıldığı, olası bir kararda Avrupa’dan ithal edilecek araçlara marka ve model şartı gelebileceği belirtiliyor. Konu hakkında sıfır araç stok sorunu belirleyici olacak.

Konu hakkında çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında istişare edildiği ve henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Yani iki bakanlığın bütçe ve vergi geliri kaybı hesaplamaları sonrasında onaylanması durumunda konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı belirtildi.