Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. 13 Mayıs tarihinde yapılan son güncellemede, zeytinyağı, tereyağı ve peynir gibi birçok ürünün yanı sıra, mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen 7 sucuk firması listede dikkat çekti.

Bakanlığın açıkladığı yeni listede Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli üretim yapan firmalar yer alırken, hileli üretim tespit edilen markalar arasında market raflarında sıkça karşılaşılan tanınmış bir sucuk markası da bulunuyor.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen o sucuk markaları ve yapılan tespitler:

Öztürk Sucukları (Sakarya): Ürünlerinde sakatat (baş eti) tespit edildi. Bu firmanın ürünleri Türkiye'nin çeşitli illerinde satışa sunuluyor.

Akkoyun (Altun Pazarlama Ticaret Limited Şirketi): Dana sucuklarında deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

Ertürk (Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret Limited şirketi): Sucuklarında mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya tespit edildi.

Ceylaner: Piliç sucuklarında 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı belirlendi.

Afyon Keyf-i Sucuk: Isıl işlem görmüş piliç sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Afyon Gürkasap (Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret): Dana sucuklarında kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Afyon Gürkasap (Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret): Dana sucuklarında kanatlı eti tespit edildi (listede tekrar belirtilmiş).

İŞTE BAKANLIK TARAFINDAN YAYIMLANAN GÜNCEL LİSTE...