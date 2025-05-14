Alanya'da, Corendon Alanyaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig maçları öncesinde güvenlik tedbirleri ele alındı. İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in başkanlığında Alanya Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan kurul üyeleriyle birlikte Kaymakam Ürkmezer, Corendon Alanyaspor'un Mayıs ayı içerisinde oynayacağı kritik Beşiktaş ve Net Global Sivasspor karşılaşmaları için alınması gereken güvenlik önlemlerini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Yapılan görüşmelerin ardından, söz konusu maçlarda taraftarların güvenli ve huzurlu bir ortamda futbol keyfini yaşamaları için alınacak tedbirler karara bağlandı.