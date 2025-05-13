Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 4. Engelsiz Kent Alanya Festivali, Engelliler Haftası kapsamında renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festival, Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayan farkındalık yürüyüşüyle start aldı ve Eski Belediye Binası arkasında kurulan festival alanında coşkuyla devam etti.

Etkinliğe Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, çeşitli kurum temsilcileri, engelli bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, engelli öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgi verdi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise yaptığı konuşmada, engelli bireyler için hayata geçirilecek olan Engelsiz Halk Plajı'nın müjdesini vererek tüm engellilerin Engelliler Haftası'nı kutladı.

KAYMAKAM ÜRKMEZER'DEN ENGELLİLERE MÜJDELİ HABERLER

Tüm engelli bireylerin haftasını kutlayan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya'da engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin ve eğitim imkanlarının sürekli geliştirildiğini vurguladı. Ürkmezer, "Alanya'da engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi ve eğitim imkanlarımızı Milli Eğitim camiası olarak sürekli geliştiriyoruz. Doğu ve Batı bölgelerimizde yeni engelli eğitim merkezleri açmaya devam ediyoruz. Amacımız, tüm engelli bireylerimizin haklarına tam erişimini sağlamaktır" dedi. Kaymakam Ürkmezer ayrıca, binaların erişilebilirliğinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ve Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı'nın bu çabaların somut bir örneği olduğunu belirterek Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından engelli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan birbirinden özel gösteriler sunuldu. Dans, halk oyunları ve 'Benimle Oynar Mısın Projesi' kapsamındaki dans ve müzik performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. Down sendromlu öğrencilerin +1 step gösterisi ise festivale damgasını vurdu.