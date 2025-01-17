Alanya, son bir haftada yaşanan yer yer yağışların ardından bu hafta sonu güneşli havaya kavuşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, cumartesi ve pazar günleri en yüksek sıcaklık 20 dereceye ulaşırken, en düşük sıcaklığın ise 11 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün ise Alanya’da az bulutlu bir hava hakim olacak ve bu durum şehrin sakinlerine güzel bir gün sunacak. Hafta sonunda beklenen güneşli hava ile birlikte kentin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ideal koşullar oluşması bekleniyor.



Bu değişiklikler, hem Alanyalılar hem de tatilciler için açık havada aktiviteleri artırma fırsatı sunuyor. Güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin plajlara ya da parklara yönelmesi muhtemel.