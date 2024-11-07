Alanya'da bugün ve yarın güneşli hava ile sıcaklık 18 ile 26 derece arasında değişecek. Nem oranı ise yüzde 23 ile yüzde 28 arasında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 15-17 kilometreyi bulacak. Cumartesi günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor; sıcaklık 22 dereceye kadar düşerken, rüzgar hızı saatte 16 kilometre olacak.

Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre, pazar günü yağmur bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 26 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 34'e kadar yükselecek ve rüzgar saatte 14 kilometre hızla esecek. Pazar günkü sağanak yağışın ardından, hafta başında güneşli hava yeniden etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklık 20 ile 24 derece arasında seyredecek ve nem oranı yüzde 57 ile yüzde 78 arasında artış gösterecek. Rüzgar hızı ise saatte 12 kilometreye düşecek.



Alanya’ya Hafta Sonu Uyarısı!

Meteoroloji uzmanları, artan nem oranı ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtiyor. Özellikle solunum rahatsızlığı olan bireylerin yüksek nemden etkilenmemek için dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Pazar günü beklenen sağanak yağış için de hazırlıklı olunması önerildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerinin her gün saat 14.00'te güncellendiğini hatırlatarak, vatandaşların e-Devlet üzerinden veya Meteoroloji’nin resmi web sitesinden anlık hava durumu bilgilerine ulaşabileceklerini belirtti.