Alanya'da doğalgaz için gün sayan vatandaşlara müjde geldi. İlçede hızla başlayan BOTAŞ’ın ana hat imalatı tamamlanırken, 3 bin 300 konuta ulaştırılması planlanan doğalgaz hattının devreye girmesi için son aşamada. Yetkililer, Kasım ayı içinde 372 binaya gaz vereceklerini açıkladı.

23 kilometrelik alana döşenen borularla birlikte binalara doğalgaz bağlantıları için firmalar imalat çalışmalarına başladı. Şu ana kadar belirtilen 372 binadan 332’sine doğalgaz sistemi kuruldu. Geri kalan 40 binanın da bu ay içinde tamamlanarak gaz verilmesi planlandığı belirtildi.

Yetkililer, “372 adet binaya ve 3 bin 300’ün üzerinde konut ve iş yerine Kasım ayı içinde ilk gazı vereceğiz. Alanya’ya hayırlı olsun” diyerek, çalışmanın bölge için önemini vurguladılar.