Alanya'nın iskele bölgesinde uzun yıllar boyunca hem çocukların hem de gençlerin eğlence merkezi olan çarpışan otolar, belediyenin yeni yol ve kent meydanı projesi kapsamında yerinden kaldırıldı. Bu karar, ilçede geniş yankılar uyandırdı. Yıllarca Alanya'nın simgelerinden biri olarak kabul edilen çarpışan otoların kaldırılması, birçok kişi tarafından nostaljik bir dönemin sona ermesi olarak değerlendiriliyor.

Özellikle çocukluğunu bu oyun parkında geçirenler, bu gelişme karşısında derin bir üzüntü duyduklarını dile getiriyorlar. Oyun alanında geçirilen zamanlar, birçok hatıra ve dostluk hikayesini beraberinde getirmişti. Çarpışan otolar, sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda belirli bir kültürel ve sosyal kimliğin de parçasıydı.

Alanya halkı, bu değişimin getirdiği duygusal yük ile yeni projelerin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Çarpışan otolar, Alanya Belediyesi'nin kent meydanı ve yol projesi için kaldırıldığı, hemen yan tarafta bulunan Barış Manço Parkı'nın da bu proje için iptal edileceği iddiaları gündeme geldi. Bu projenin, şehrin geleceğine dair yeni bir vizyon sunup sunamayacağı ise tartışma konusu oldu.