Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda temsilcimiz Alanyaspor, forma sponsorunu değiştirdi. Geçmiş yıllarda UHL Sports ile işbirliği yapan kulüp, bu sezon Puma ile anlaşarak yeni bir döneme adım attı. Alanyaspor Store Mağazası’nda Puma’nın yeni ürünleri yer almaya başlarken, taraftarın dört gözle beklediği yeni sezon formaları ise dün akşam saatlerinde Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesabından tanıtıldı.

Alanyaspor’un sosyal medya da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

‘’Yeni Sezon, Yeni Heyecan: Corendon Alanyaspor’un yenilikçi ruhunu yansıtan, modern tasarımlar ve yüksek kaliteli malzemelerle hazırlanan formalarımız, siz değerli taraftarlarımız için özenle hazırlandı.

Hemen Satın Alın: Yeni sezon formalarımızı Alanyaspor Store mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. Detaylar ve sipariş için alanyasporstore.com adresini ziyaret edin.’’

1-İÇ SAHA FORMASI

2-DIŞ SAHA FORMASI

3-ALTERNATİF FORMA