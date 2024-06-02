Yeni sezonda yerli rotasyonunu da güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği isimlerden biri de Alanyaspor'dan Oğuz Aydın.

GALATASARAY’DA OĞUZ AYDIN ISRARI!

Bu sezon 35 lig maçında 13 gol 7 asiste imza atarak parmak ısırtan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, lig bitmeden önce de Cim Bom’un gündemine gelmiş, ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

TEKLİF HAZIRLANIYOR

Galatasaray Yönetimi, mazbatayı aldıktan sonra bu kez daha ciddi ve somut bir teklifle Alanyaspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Cim Bom'un ezeli rakiplerinin de transfer gündeminde yer alan Oğuz için para artı takas formülünün düşünüldüğü de gelen haberler arasında.

Sarı-kırmızılı ekip özellikle Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifler sonrası önlem almaya hazırlanırken, Oğuz için Alanyaspor'a 5 milyon euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.