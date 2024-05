Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2023-2024 sezonunu değerlendirdi. Corendon Alanyaspor Tesisleri’nde yapılan toplantıda soruları da yanıtlayan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Takımımızda benimle beraber yol yürüyen ve emek veren bütün yönetici arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Diğer taraftan sezona Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile başlayarak Teknik Direktör Fatih Tekke hocamla bitirdik. Fatih Tekke hocam başta olmak üzere tüm ekibine şahsım ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Sezon boyunca zorlu süreçte yaşadığımız anlar oldu ama neticesinde teknik heyetimizin çalışmasıyla, futbolcularımızın özverisiyle ve yönetimimizin gayretleriyle ligi iyi bir yerde bitirdik. Alanyaspor forması altında ter döken, mücadele eden bütün oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Birlik beraberlik örneğini de bu sene hep beraber göstermiş olduk. Dediğim gibi ligi iyi bir yerde bitirdik ama daha iyi yerde de bitirebilirdik. Bazı şanssız maçlar oldu. Bunlar olmasaydı Avrupa kupalarına gitme şansımız da olabilirdi. Bu şanssızlıklar futbolun içerisinde her zaman var. Netice itibariyle Corendon Alanyaspor’umuz Süper Lig’de 8. yılını tamamlamış oldu. İnşallah bu başarı önümüzdeki yıllarda da devam eder” dedi.

“GÖREVİ SİZE DEVREDELİM AMA CESARETİNİZ YOK”

Süper Lig’de mücadele etmenin zor olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Süper Lig’deki her kulübün kendisine göre bazı zorlukları vardır. Özellikle ilden bağımsız bir ilçe takımı olarak ayakta kalmak kolay bir iş değil. Burada kulübü yönetmenin ne kadar zor ve güç olduğunu özelikle yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarımız çok iyi biliyor ama maalesef bunu bilmeyen çok insan var. Bu kulübü yönetmenin ne kadar zor olduğunu her defasında söyledim. Şahsımı ve yönetimimi olumsuz yönde eleştirenler çok oldu. Belli olumsuzluklarda genel kurul kararı alırsın. Geçen sene de genel kurul kararı aldık. Peki bu eleştiren insanlar genel kurul kararı aldığımızda neredelerdi? Bu kişiler Süper Lig’de mücadele ettiğimiz 8 yıl boyunca her sene Alanyaspor küme düşecek diye eleştiri yaptı. Çok şükür Süper Lig’de 8’inci yılımızı da bitirmiş olduk. Hep eleştiri yapıyorsunuz ama bu kulüp bu imkanlarla nasıl mücadele ediyor hiç düşünüyor musunuz? Bu sene yine kongre kararı aldık. Hodri meydan, buyurun gelin ekip çıkarın. Aday olun, görevi size devredelim ama buna cesaretiniz de yok. Yüreğinizde yetmez ancak yönetimi eleştirirsiniz, yönetime kötü sözler söylersiniz. Her sene Alanyaspor küme düşecek diye hakkımızda eleştiri yapan kişilere söylüyorum. Buyurun gelin Alanyaspor Kulübü burada. Ben ve cefakar yönetim kurulu arkadaşlarım 13 yıldır zamanından tutun sağlığına kadar vererek bu kulübe hizmet veriyoruz. Bu eleştiren kişilere şunu da söylüyorum. Yok denecek kadar az olan sabit gelir kaynaklarıyla Alanyaspor 8 yıl Süper Lig’de nasıl mücadele etti. Bundan haberiniz var mı? Tabii ki yok. Onu da bilmiyorsunuzdur. Ben söyleyeyim size. Alanyaspor’un sabit gelir kaynaklarından elde ettiği gelir 10 milyon TL’yi geçmez. Bu gelen gelirle 1 futbolcu ancak transfer edersiniz. Bazı bu eleştiri yapan kişilere yöneticilikte teklif ettim ama cesaret edip gelemediler. Çünkü öyle bir cesaretleri de yok. Ancak orada burada arkamızdan konuşmayı bilirler. Cesaretiniz varsa; yönetici arkadaşlarım gibi sizler de gelin Alanyaspor’umuza yönetici olun. Bu kulüp bu şehrin yüz akı, bu kulüp bu şehrin marka değeridir. Alanyaspor Kulübü’nü dünyanın her yerinde konuşuyorlar ve bir saygınlığı var. Tabii ki istikrarı bozmayarak Alanyaspor’da 13 yıldır devam eden bir kadro var. Hedefimiz her zaman ilk 10 içinde bitirmek. Çok şükür bu sezon da hedefimizi tutturduk. Bu süreç tabii ki kolay olmadı. Fatih Tekke hocamın, ekibimin ve yönetim kurulumuzun büyük emekleri oldu. Bugün baktığınız zaman Büyükşehir Ankara’da Süper Lig’de mücadele edecek takım kalmadı, ne kadar üzücü bir durum. Alanyaspor ise Antalya’nın 140 kilometre batısında bir ilçe takımı ve 8 yıldır Süper Lig’de mücadele ediyor. Tabii ki bir gün bizler de küme düşebiliriz. Bize destek verenlerin ve yönetimin çabasıyla nereye kadar gidebilir onu bilemeyiz. Bugün Süper Lig’de 4 büyük kulüp hariç diğer kulüplerin küme düşme olasılığı var. Bu kulübe sahip çıkılmazsa, bu kulübün sabit gelir kaynakları artmazsa bir gün bu kulüp de düşebilir” diye konuştu.

“FATİH TEKKE ÇALIŞMAK İSTİYOR”

Bir gazetecinin “Teknik Direktör Fatih Tekke ile önümüzdeki sezon için bir görüşmeniz oldu mu?” sorusuna ise Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, şöyle cevap verdi: “Tabii ki önümüzdeki sezon için görüşmelerimiz oldu. Fatih hocam da çalışmak istiyor. Bizler de yönetim olarak çalışmak istiyoruz. İnşallah Fatih hocamla çalışmayı çok istiyoruz.”

“İLERLEYEN SÜREÇTE NETLİK KAZANACAK”

Futbolcu transferiyle ilgili de Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, ligin yakın zamanda bitmesinden dolayı herhangi gelişme olmadığını ilerleyen süreçte netlik kazanacağını aktardı.