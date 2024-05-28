Olay, Alanya’nın Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte tatil yapan Alman turist Jasmine Nicole Jacobs (42) odasında fenalaştı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine otele ambulans sevk edildi. ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra turisti hastaneye götürdü. Jacobs, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi