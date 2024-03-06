Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Alanya temsilcisi Corendon Alanyaspor’un 11 Yıllık futbolcusu ve takım kaptanı olan Milli Futbolcu Efecan Karaca’nın babaanesi Gülseren Karaca hayatını kaybetti.

Alanyaspor’dan taziye mesajı

Alanyaspor, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’ Takım kaptanımız Efecan Karaca’nın babaanesi Gülseren Karaca’nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.’’

Yedigün Haber Ailesi olarak, merhumeye Allah’tan rahmet, baştan Efecan Karaca olmak üzere ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.