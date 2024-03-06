Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya, dün kabus dolu bir gün yaşadı. Kentte merkez ilçeler sağanaktan etkilenirken, batı ilçelerinden Demre ve Kumluca’da hortum seraları yerle bir etti. Demre’de denizden çıkan hortum, Beymelek Mahallesi'nde onlarca naylon seraya zarar verdi, elektrik direklerini yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, naylonları sökülen seradaki ince bir direğe bağlı Türk bayrağı ise zarar görmedi. Görüntülerde hortumun seralara zarar verdiği sırada vatandaşların korku dolu anlar yaşaması da yer aldı.

Zarar gören seralar dron ile görüntülenirken, ilçede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.