Hortum, Alanya’nın Payallar Mahallesi'nde gece saatlerinde çıktı. Sağanak yağışın ardından çıkan hortum seralarda hasara ciddi neden oldu. Hortumda seralar yerle bir olurken, bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle mahalleye gelen yetkililer hasar tespiti yapamadı. Hortumun seralara zarar vermesinin ardından Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile Payallar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk zarar gören üreticileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zarar gören alanda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Göktepe, "Saat 23.00 dolaylarında Payallar'da çıkan hortum nedeniyle seralarımız, üreticilerimizin emekleri heba oldu. Allah'a şükürler olsun ki şu anda can kaybı yok. 2 vatandaşımız yaralandığını öğrendik. Ambulans ile hastaneye götürüldüler. Şu anda tedavileri görülüyor. Hortum o kadar şiddetli ki görebildiğimiz seralar yerle bir olmuş durumda. Elektrik olmadığı için hasar tespiti yapılamadı. Bu her yıl yaşanıyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer hemen aradı ve ilgileniyor. İnşallah yaralar sarılacak. Bundan şüphem yok ancak devlet büyüklerinden üreticiler adına ricada bulunuyoruz. Bu sene üçüncü defa başımıza geliyor. Burasının afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. TARSİM Sigortası'nda sübvansiyon oranının yüzde 75'e çıkartılması ve biraz daha esnetilmesi hususunda yetkililerden ricada bulunuyorum. Kesin bir hasar tespiti yapamıyoruz. 6 Mart sabahı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Alanya Ziraat Odası, Kaymakam Ürkmezer'in önderliğinde, muhtarımızın rehberliğinde el birliği ile gerekeni yapacağız" dedi.