Trendyol Süper Lig’de son haftalarda adından çokca bahsettiren Alanya temsilcisi Corendon Alanyaspor, Fatih Tekke yönetiminde güzel bir çıkışa imza attı. Galatasaray maçı öncesine kadar yaklaşık 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil turunculu ekip Galatasaray’a 4-0 mağlup olarak seriyi devam ettiremedi. Ligin 33. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor’a konuk olduğu karşılaşmada rakibini 2-0’lık skorla deviren Alanyaspor, ligin 34’üncü haftasında evinde ligden düşmesi kesinleşmiş gözüyle bakılan İstanbulspor ile karşılaşacak.

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Tekke Takımın Başında

Ligin 32. haftasında Galatasaray ile oynanılan karşılaşmada verdiği tepki sonucu kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke, 1 maç men cezası almıştı. Konyaspor karşılaşmasında cezalı durumda olan Tekke, İstanbulspor’un karşısında takımının başında olacak. Fatih Tekke’yle güzel bir çıkış yapan Alanyaspor, evinde galip gelerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi