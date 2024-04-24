Trendyol Süper Lig’de son haftalarda adından çokca bahsettiren Alanya temsilcisi Corendon Alanyaspor, Fatih Tekke yönetiminde güzel bir çıkışa imza attı. Galatasaray maçı öncesine kadar yaklaşık 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil turunculu ekip Galatasaray’a 4-0 mağlup olarak seriyi devam ettiremedi. Ligin 33. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor’a konuk olduğu karşılaşmada rakibini 2-0’lık skorla deviren Alanyaspor, ligin 34’üncü haftasında evinde ligden düşmesi kesinleşmiş gözüyle bakılan İstanbulspor ile karşılaşacak.

Tekke Takımın Başında

Ligin 32. haftasında Galatasaray ile oynanılan karşılaşmada verdiği tepki sonucu kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke, 1 maç men cezası almıştı. Konyaspor karşılaşmasında cezalı durumda olan Tekke, İstanbulspor’un karşısında takımının başında olacak. Fatih Tekke’yle güzel bir çıkış yapan Alanyaspor, evinde galip gelerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.