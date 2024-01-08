Trendyol Süper Lig’e tehir edilen ve yarın oynanacak 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Alanyaspor’un erteleme maçında MKE Ankaragücü’nü Oba Stadı’nda misafir edeceği karşılaşmada düdük İzmir bölgesi Süper Lig ekibi Direnç Tonusluoğlu’nda olacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılığı Emir Eray Eyisoy ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.
Tonusluoğlu’nun Alanyaspor Grafiği
Direnç Tonusluoğlu, bugüne dek Alanyaspor’un 5 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Alanyaspor, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ankaragücü ise, Direnç Tonusluoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
TRENDYOL SÜPER LİG 16. HAFTA HAKEMLER
09 Ocak Salı
Alanyaspor 17:00 Ankaragücü - Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor 17:00 Antalyaspor - Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa 20:00 Başakşehir - Burak Pakkan
Ç.Rizespor 20:00 Beşiktaş - Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba
Hatayspor 17:00 Gaziantep FK - Ümit Öztürk
F.Karagümrük 17:00 Kayserispor - Burak Şeker
Fenerbahçe 20:00 Konyaspor - Kadir Sağlam
Adana Demir 20:00 İstanbulspor - Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe
Sivasspor 17:00 Galatasaray - Zorbay Küçük
Trabzonspor 20:00 Samsunspor - Cihan Aydın