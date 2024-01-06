Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Alanya Belediyespor birinci ve ikinci sette hiç geri düşmedi. Rakip takım her iki sette de set sonuna doğru zaman zaman başa baş mücadele etse de Kırmızı- Beyazlı temsilcimiz rakip takıma puan vermedi. Alanya Belediyespor 3-0'lık üstünlükle puanını 28'e çıkarırken, Cizre Spor 19 puanda kaldı.

BAŞKAN YÜCEL MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mücadeleyi yakından takip etti. Mücadele sonrası takımı tebrik eden Başkan Yücel, "Alanya Belediyespor’umuz ile Cizre Belediyespor’un Efeler Ligi mücadelesini tribünden takip ederek takımımıza destek verdik.

3-0’lık skorla maçı kazanan Efelerimizi, teknik ekibimizi ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Salonu doldurarak son düdüğe kadar takımımıza destek veren taraftalarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.