Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan bu heyecan dolu mücadelede, Ankara bölgesi hakemi Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcıları Serdar Çimen ve Mehmet Akıncık, maçın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş olarak görev alacak. İki takım arasındaki karşılaşma, ligdeki sıralamaları etkileyebilecek kritik bir öneme sahip. Alanyaspor, evinde taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet peşinde koşarken, Trabzonspor ise şampiyonluk hedefi doğrultusunda puan kazanmak istiyor.

İŞTE 14. HAFTANIN HAKEMLERİ:

29 Kasım Cuma

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan

19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay

1 Aralık Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın

19.00 Galatasaray - Eyüspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam