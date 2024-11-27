Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan bu heyecan dolu mücadelede, Ankara bölgesi hakemi Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcıları Serdar Çimen ve Mehmet Akıncık, maçın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş olarak görev alacak. İki takım arasındaki karşılaşma, ligdeki sıralamaları etkileyebilecek kritik bir öneme sahip. Alanyaspor, evinde taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet peşinde koşarken, Trabzonspor ise şampiyonluk hedefi doğrultusunda puan kazanmak istiyor.
İŞTE 14. HAFTANIN HAKEMLERİ:
29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - Eyüspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam