Futbolda, yaz transfer dönemi olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran’da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun kararına göre, 26 Haziran’da başlayan transfer bu akşam son erecek sona erecek.

Trendyol Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, transfer döneminin başından beri 11 yeni futbolcunun transferini gerçekleştirmişti. Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Turuncu-yeşilli ekip 3 futbolcuya daha imza attıracak.

Pieno Sisto: Alanyaspor, Danimarka’da Midtjylland forması giyen Pione Sisto ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki Danimarka uyruklu oyuncu Sol kanat ve Santrafor oynuyor. Oyuncu geçtiğimiz sezon 20 maç oynadı.Bu maçlarda 5 gol,1 asistle oynadı.

Nuna Lima: Alanyaspor, Paços Ferreira forması giyen defans oyuncusu Nuno Lima ile anlaştı. Portekiz uyruklu oyuncu 22 yaşında. Geçtiğimiz sezon 31 maçta görev aldı.

Sergio Cordova: Alanyaspor, Vancouver Whitecaps FC forması giyen 26 yaşındaki genç santrafor Sergio Cordova ile anlaştı. Venezuela uyruklu genç forvet geçtiğimiz sezon 26 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.