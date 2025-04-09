Corendon Alanyaspor, ligin 32. haftasında evinde Reeder Samsunspor ile oynayacağı hayati önem taşıyan maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Joao Pereira'nın liderliğinde tesislerde gerçekleştirilen antrenmanlar, adeta bir savaş provasına dönüştü. Takım, ısınma çalışmalarından pas organizasyonlarına, dar alanda yapılan taktiksel oyunlardan şut çalışmalarına kadar her detayı titizlikle çalıştı. Futbolcuların hırslı ve istekli tavırları, bu maçın önemini ne kadar kavradıklarını gösteriyor. Alanyaspor, taraftarının da desteğiyle bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi