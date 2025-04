Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, SMS Efeler Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz On Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın, güçlü rakibi Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandığı mücadeleyi tribünden izleyerek takıma destek verdi.

Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kurum Amirleri, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda Alanyalı voleybolsever de takip etti.

SMS Efeler Ligi'nde normal sezonu 8. sırada tamamlayarak play-off etabına kalan temsilcimiz On Hotels Alanya Belediyespor, serinin ilk maçında Halkbank'ı Ankara'da 3-1 gibi önemli bir skorla yenerek Alanya'ya avantajlı dönmüştü.

Bugün Alanya'da oynanan rövanş maçında da baştan sona üstün bir performans sergileyen Alanya Belediyespor, taraftarının da muhteşem desteğiyle rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle seride durumu 2-0'a getiren temsilcimiz, adını gelecek sezon için Avrupa kupalarına yazdırmayı garantileyerek Alanya'ya ve taraftarlarına büyük bir gurur ve sevinç yaşattı.

Maç sonunda oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik eden Kaymakam Ürkmezer, "Şehrimizin takımı On Hotels Alanya Belediyespor bugün büyük başarıya imza attı. Sahada mücadele eden her bir oyuncumuzun azmi ve takım ruhu takdire şayandı. Güçlü rakipleri Halkbank'ı her iki maçta da üstün bir oyunla yenerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmaları bizleri son derece gururlandırdı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve taraftarımızı yürekten kutluyor, takımımıza Avrupa yolunda başarılarının devamını diliyorum." dedi.