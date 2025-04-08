Tırnak batığının en önemli sebeplerinden birinin yanlış tırnak kesme alışkanlıkları olduğuna vurgu yapan Podolog Meldağ Turhan, tırnak batığını önlemek için tırnakların yuvarlak değil, düz bir şekilde kesilmesi, çok kısa kesilmemesi ve keskin kenarların törpülenmesi önerilerinde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji Bölümü Öğr. Gör. Meldağ Turhan, tırnak batığının nedenleri, tedavi yöntemleri ve korunma yollarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Tırnak batığı sıklıkla ayak başparmağında görülüyor

Tırnak batığı, özellikle ayak başparmağında sık görülen ve zamanla ciddi ağrıya, enfeksiyona yol açabilen yaygın bir ayak sağlığı problemi olduğunu söyleyen Podolog Meldağ Turhan, “Günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu durum, genellikle yanlış tırnak kesme alışkanlıkları, hatalı ayakkabı seçimi veya genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkar.” dedi.

Tırnak batığının oluşumundaki en yaygın nedenler…

Tırnak batığının, tırnağın kenar kısmının cilde gömülmesi ve burada iltihaplanma nedeniyle oluştuğunu ifade eden Turhan, en yaygın nedenleri ise şöyle sıraladı:

- Yanlış Tırnak Kesimi: Tırnakları çok kısa veya oval şekilde kesmek, tırnağın etin içine doğru büyümesine yol açabilir.

- Dar veya Sıkı Ayakkabılar: Özellikle dar burunlu veya sert tabanlı ayakkabılar, parmaklara baskı yaparak tırnağın cilde gömülmesini kolaylaştırır.

- Genetik Faktörler: Ailede tırnak batığı problemi olan bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir.

- Travmalar: Ayağa alınan darbeler veya tırnağın sık sık baskıya maruz kalması batık riskini artırabilir.

- Aşırı Terleme ve Hijyen Eksikliği: Nemli ve havasız kalan ayaklarda enfeksiyon riski artar, bu da batığın kötüleşmesine neden olabilir.

Sıkı, dar, yüksek topuklu ayakkabı tırnak yönünü bozuyor!

Tırnak batığını tetikleyen faktörlere de işaret eden Turhan, “Bazı alışkanlıklar ve çevresel faktörler tırnak batığını daha da kötüleştirebilir. Yanlış ayakkabı seçimi; sıkı, dar veya yüksek topuklu ayakkabılar tırnakların doğal büyüme yönünü bozar. Tırnak kesme hataları; tırnakların çok kısa veya yuvarlak kesilmesi, tırnağın deriye doğru uzamasına neden olabilir. Yürüme biçimi: düz tabanlık veya basış bozuklukları, tırnaklara fazladan baskı uygulayarak batık riskini artırır. Ayak hijyeninin yetersiz olması; düzenli olarak yıkanmayan veya iyi kurutulmayan ayaklar, batık tırnak çevresinde enfeksiyon oluşmasını kolaylaştırır.” şeklinde dile getirdi.

Tırnak batığının teşhisi nasıl konur?

Tırnak batığının genellikle görsel olarak teşhis edilebildiğini kaydeden Turhan, “Podologlar şu belirtileri değerlendirerek teşhis koyar; tırnak kenarında kızarıklık ve şişlik, iltihap veya enfeksiyon belirtileri (akıntı, kötü koku), yürürken veya dokunulduğunda ağrı, tırnak kenarındaki sertleşmiş doku. Eğer enfeksiyon şüphesi varsa, podologlar durumu değerlendirmek için detaylı bir inceleme yapar ve bazen multidisiplinler yönlendirme sağlayarak hekim iş birliği içinde yardım isteyebilir.” diye konuştu.

Tırnak batığı tedavisinde en yaygın yöntemler…

Batık tırnak tedavisinde farklı yöntemler uygulanabileceğini de söyleyen Turhan, erken evrede basit yöntemler yeterli olabilirken, ileri vakalarda cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Evde uygulanabilecek yöntemlere de dikkat çeken Meldağ Turhan, “Antiseptik kullanımı; enfeksiyon oluşumunu engellemek için tırnak çevresine antiseptik sürülebilir. Doğru ayakkabı seçimi; geniş burunlu ve rahat ayakkabılar giymek tırnağa baskıyı azaltır.” dedi.

Podologlar tırnak batığı tedavisinde hangi yöntemleri kullanır?

Eğer tırnak batığı ilerlemişse veya iltihap oluşmuşsa bir podoloğa başvurmak gerektiğini dile getiren Öğr. Gör. Meldağ Turhan, şöyle devam etti:

“Podologlar şu teknikleri uygular, ortoniksi yöntemi; tırnak tel uygulamasıyla tırnak yönlendirilerek batığın ilerlemesi engellenir. Medikal pedikür; profesyonel cihazlarla tırnak çevresi temizlenerek enfeksiyon riski azaltılır. Tampon yöntemleri; özel malzemelerle batığın tırnak yatağından uzaklaştırmak.”

Tırnak batığında tırnak kesim teknikleri önemli!

Tırnak batığının en önemli sebeplerinden birinin yanlış tırnak kesme alışkanlıkları olduğuna vurgu yapan Turhan, “Tırnak batığını önlemek için tırnaklarınızı yuvarlak değil, düz bir şekilde kesin, çok kısa kesmeyin, tırnağın kenarlarını derin kesmek batığa yol açabilir. Keskin kenarları törpüleyin; sivri uçları hafifçe törpüleyerek cildin zarar görmesini engelleyin.” uyarısında da bulundu.

Tırnak batığı tedavisinde podologları, dermatologlar ve genel cerrahi uzmanlarıyla iş birliği yapabileceğini de anlatan Turhan, “Enfeksiyonun ilerlediği veya kronik hale geldiği vakalarda; dermatologlar, antibiyotik veya antiseptik tedaviler önerebilir. Çok ileri vakalarda, cerrahlar veya ortopedistler tarafından cerrahi işlemler uygulanabilir.” dedi.

Profesyonel destek sorunu çözer

Tırnak batığının, günlük hayatı olumsuz etkileyebilen, ancak erken önlem alındığında kolayca önlenebilen bir sorun olduğunu ifade eden Turhan, “Doğru tırnak kesimi, uygun ayakkabı seçimi ve düzenli ayak bakımı ile tırnak batığı riskini minimuma indirebilirsiniz. Eğer tırnağınızda batık belirtileri fark ederseniz, enfeksiyon gelişmeden bir podoloğa danışarak profesyonel destek almanız önemlidir. Unutmayın, sağlıklı ayaklar yaşam kalitenizi doğrudan etkiler.” şeklinde sözlerini tamamladı.