Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, 9 günlük idari ve bayram tatili süresince Acil Servis’te 10 bin 383 hastaya hizmet verdiklerini açıkladı. Bayram tatilinde sağlık hizmetlerinin aksamaması adına gerekli düzenlemeleri yaptıklarını aktaran Başhekim Doç. Dr. Güler, ”9 günlük bayram tatili boyunca 2 bin 376 sağlık personelimiz yoğun bir çalışma düzeni ve ekip anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirdi. Acil servis, yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, anjiyo ünitesi ve tüm yataklı servislerimizde kesintisiz sağlık hizmetlerimiz devam etti. Ünitelerimiz iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlendi. Tatil süresince ihtiyaca uygun takviyeler yapıldı. 9 gün içerisinde acil servisimizde 10 bin 383 hastaya sağlık hizmeti sunarken 248 hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.334 hastamızın yataklı servisimizde takibi yapılarak tedavilerine devam edildi. 20 hastanın anjiyosu yapıldı. 25 bebeğimizin hastanemizde doğumuna tanıklık ederek ailelerin mutluluklarına ortak olduk. Bayram tatili boyunca yönetim ekibim ile birlikte çalışan sağlık personellerimizle iletişim halinde olduk.

Bu doğrultuda, 9 günlük tatil boyunca sağlık tesisimizde ekip anlayışı içerisinde yoğun bir çalışma temposuyla özverili çalışmalarıyla hizmet sunan meslektaşlarım ve sağlık çalışanlarıma şahsım ve vatandaşlar adına teşekkür ediyorum. Tedavisi devam eden hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.