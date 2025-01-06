Corendon Alanyaspor, 8 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçının hazırlıklarına başladı. Zorlu karşılaşma öncesi takım, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Tümosan Konyaspor ile oynanan maçta ilk 11’de forma giyen futbolcular, bu sabah yapılan antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışmalarıyla kondisyonlarını artırmak için yoğun bir antrenman programı uyguladı.

Teknik ekibin nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların motivasyonu oldukça yüksekti. Trabzonspor karşısında mücadele edecek olan Alanyaspor, zorlu maçtan elde edeceği sonuçla hem moral bulmayı hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Alanyaspor, güvenilir bir performans sergileyerek Trabzonspor'u zorlamak için sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı.