Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırarak Kongolu orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile anlaşma sağladı. Son olarak Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımın forvet hattını güçlendiren Serdar Dursun'un ardından, orta saha mevkiine de önemli bir takviye yaparak, transfer hamlelerine devam eden Alanyaspor, Gaius Makouta'nın yetenekleriyle orta sahada daha etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Gaius Makouta, profesyonel kariyerinde birçok takıma hizmet etti ve özellikle ofansif orta saha oyunundaki becerileriyle dikkat çekti. Taraftarlar, yeni transferle birlikte takımın oyun kalitesinin yükseleceğini ve sezon hedeflerine daha sağlam adımlarla yaklaşacağının sinyallerini alıyor.

Alanyaspor, 2023-2024 sezonunda daha rekabetçi bir kadro oluşturabilmek için transfer çalışmalarına devam edecek ve önümüzdeki günlerde yeni isimleri de takıma katması bekleniyor. Gaius Makouta'nın transferi, Alanyaspor'un hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.