Alanyaspor, kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda yeni transfer Serdar Dursun'a imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve santrafor mevkiindeki eksiği Serdar Dursun ile giderdiklerini belirterek, “İnşallah önümüzdeki dönemde başka transferlerimiz de olacak. Serdar Dursun’u anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe’de kendini kanıtlamış bir futbolcu. Milli Takımımızda da 10 maçta 7 gol attı. Bu hiç kolay değil. Ailemize katılan Serdar Dursun’a canı gönülden inanan birisiyim. İyi işler başaracağına, takımı sahipleneceğine ve ağabeylik yapacağına inanıyorum” dedi.

"Burada olmaktan mutluyum"

İmza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Serdar Dursun ise “Öncelikle burada olmaktan mutluyum. Başkanımız sağ olsun, her zaman bana güvendiğini ve iyi işler çıkaracağıma inandığını söyledi. Hocamız ve başkanımızla da güzel konuşmalarımız oldu. Ben de bir an önce Corendon Alanyaspor camiasına katılmak istiyordum. Uzun zamandan beri Alanyaspor’u biliyorum ve severek takip ediyordum. Tekrar bu camiada gollerimle çıkış yakalamak istiyorum. İnşallah gollerimle takıma katkı sağlarım. Sahada her an savaşmak ve oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.