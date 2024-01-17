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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'u ağırladı. Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi Alanyaspor 16. dakikada genç yıldız Eren Altıntaş ile 1-0 öne geçti. Samsunspor bu gole 74'de Muhammet Gümüşkaya ile cevap verdi. 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadele uzatmalara gitti. Uzatmanın 91. dakikasında kaleci Yavuz Aygün'ün hatasından yararlanan Soner Aydoğdu, topu filelerle buluşturarak skoru 2-1'e taşıdı. Samsunspor, 120. dakikada Mhammet Ali Özbaskıcı ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı ve ZTK'da son 16'ya ismini yazdıran taraf oldu. Corendon Alanyaspor ise kupadan elenerek taraftarlarını şaşırttı.